Gecenin Ucunda 11. bölüm ön izlemesi yayında: Ahmet'ten Kazım'a rest
Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan Gecenin Ucunda dizisi 13 Aralık Salı akşamı 11. bölümüyle Star TV ekranlarına gelecek. Son bölüm finalinde, Macide ve Kazım birbirlerine aşklarını itiraf ettikten sonra Nermin'in yarattığı skandalın ortasında kaldı. Gecenin Ucunda yeni bölüm ön izlemesinde ise Nermin'in hamlesi sonrası Ahmet'in de kontrolünü kaybetmesiyle, Kazım (Kadir Doğulu) ve Macide'nin (Neslihan Atagül) zor anları dikkat çekti.