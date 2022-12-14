Gecenin Ucunda 12. bölüm fragmanı: Macide bunun bedelini ödeyecek
Star TV'nin sevilen dizisi Gecenin Ucunda'nın 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı dizinin 20 Aralık Salı akşamı yayınlanacak yeni bölümüne; Kazım, Ahmet ve Nermin'in kumpası sonrası zor durumda kalan Macide'yi saklarken; Berrin Hanım ise yaşanalardan Macide'yi sorumlu tutacak. Kazım'ı ona bırakmayacağını söyleyen annesi Berrin'in "Macide bunun bedelini ödeyecek" sözleri dikkat çekti.