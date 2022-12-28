Yalı Çapkını 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Seyran ve Ferit barışıyor
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını 30 Aralık Cuma akşamı 15. bölümüyle ekranlara gelecek. Yalı Çapkını 15. bölüm 2. fragmanında Ferit'in Seyran'ı babasının evinden zorla götürmesiyle araları düzelen ikili, tüm aileyi bir araya getirerek Halis Ağa ve Kazım arasındaki dargınlığa da bir son verdi. İşte Yalı Çapkını'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı...