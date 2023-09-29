Yalı Çapkını 40. bölüm fragmanı: Korhanlar Marmaris'te
Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni bölüm tanıtımına; Ferit, Seyran, Suna, Asuman ile Kaya'nın birlikte Marmaris'e gitmesi ve Seyran- Ferit çiftinin romantik anları damga vurdu. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 6 Ekim Cuma akşamı Star'da...
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