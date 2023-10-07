Yalı Çapkını 41. bölüm fragmanı: Ben çocuk istiyorum Seyran

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın 41. bölüm tanıtımı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanına; Seyran'ın üniversite kararının yalıya bomba gibi düşmesi ve Ferit'in çocuk isteği damga vurdu. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 13 Ekim Cuma akşamı Star'da...

N-LIFE HABERLERİ