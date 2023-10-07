Yalı Çapkını 41. bölüm fragmanı: Ben çocuk istiyorum Seyran
Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın 41. bölüm tanıtımı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanına; Seyran'ın üniversite kararının yalıya bomba gibi düşmesi ve Ferit'in çocuk isteği damga vurdu. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 13 Ekim Cuma akşamı Star'da...
- Etiketler :
- Haberler -
- Afra Saraçoğlu
- Fragman
- N-Life Dizi
- Fragman İzle
- Televizyon
- Dizi Haber
- N-Life Magazin
- Yalı Çapkını
- Star Tv
- Dizi
- Mert Ramazan Demir