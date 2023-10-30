Yalı Çapkını 44. bölüm fragmanı: Kaya'dan intikam yemini
Star TV'Nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" yeni tanıtımda; Seyran'ın Sultan ile ilgili gerçekleri öğrenmesi ve Suna ile Kazım'a yakalanan Kaya'nın "Belki de şimdi intikam sırası bendedir" demesi dikkat çekti. Yalı Çapkını 44. bölümüyle 3 Kasım Cuma akşamı Star'da...
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