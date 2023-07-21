Müzik dünyasında çalıntı şarkı gündemi: Ali Cabbar şarkısı çalıntı mı?
Son günlerde çok popüler olan Emir Can İğrek'in "Ali Cabbar" şarkısının bir filmden alındığı iddia edildi. İddiaların ardından Emir Can İğrek’ten bir açıklama gelmedi. Şarkıyla ilgili bir başka iddia da Ali Cabbar'in gerçek bir hikayeden yola çıkılarak yazıldığı yönünde. Bir yandan da Mustafa Sandal'ın "İsyankar" şarkısının Almanya'da izinsiz kullanıldığı ortaya çıktı. Müzik dünyası "çalıntı şarkılar"ı konuşuyor. İşte ayrıntılar...
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