Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık filminden ilk fragman
Maymunlar Cehennemi serisinin yeni filmi Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'tan ilk fragman yayınlandı. Wes Ball’un yönetmen koltuğunda oturduğu film, Sezar’ın saltanatını takip eden birkaç neslin gelecekte, maymunların uyumlu bir şekilde yaşarken insanların gölgede yaşamaya mecbur kaldığı bir dünyayı konu alıyor. Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon ve William H. Macy’nin başrollerini paylaştığı ve senaryosunu Josh Friedman ile Rick Jaffa, Amanda Silver ve Patrick Aison’un kaleme aldığı film, 24 Mayıs 2024’te tüm dünyada vizyona girecek.
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