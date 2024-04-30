Mufasa: Aslan Kral filminden ilk fragman
Sinema tarihinin kült animasyon filmlerinden Aslan Kral efsanesi, Mufasa: Aslan Kral filmiyle devam ediyor. Film, Aslan Kayalığı’nın kralının beklenmedik yükselişini konu alıyor. Oscar ödüllü Barry Jenkins’in yönetmen koltuğunda oturduğu film, 20 Aralık’ta vizyona girecek. Ödüllü şarkı yazarı ve oyuncu Lin-Manuel Miranda’nın şarkılarını yazdığı filmin yapımcılığını Mark Mancina ve Miranda üstleniyor.
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