Altın rekora doymuyor: Yükseliş sürecek mi?
Ons altın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması sonrası 2 bin 75 dolara çıkarak rekor kırdı. Yükseliş bu sabah da sürdü. Ons altın Asya piyasalarında 2 bin 145 doları gördü. İçeride gram altın 2 bin liraya yaklaştı. Ardından düşüş yaşandı. Finansal Danışman Mustafa Aşkın, NTV yayınında Duygu Gözde Arslan'ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Aşkın, "2024'te altın fiyatlarında çok fazla gerileme olmayacak." dedi.
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