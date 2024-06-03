Bakan Şimşek NTV'ye konuştu: Kira düzenlemesini uzatacak çalışmamız yok
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV'de ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, net rezervlerin artıya geçtiğini belirterek, "Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var." dedi. Enflasyonun kalıcı olarak düşeceğini vurgulayan Şimşek, "Ne örtük ne açık bir kur tahhüdümüz yok." şeklinde konuştu. Şimşek, kirada yüzde 25 zam sınırını uzatmak için çalışma olmadığını açıkladı. Kurumların uzun yıllardır zarar beyan ettiğini dile getiren Şimşek, asgari gelir vergisi sorusuna "Bütün fikirleri değerlendiriyoruz." yanıtını verdi.
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