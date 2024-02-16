Borsada yükseliş devam edecek mİ?
Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününde dalgalı bir seyirde hareket ederken, endeks aralıksız 7'inci haftasını yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 yükselişle 9.274,48 puandan başladı. Peki, borsada yükseliş devam edecek mi? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Yılmaz, NTV yayınında Duygu Gözde Arslan'ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
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