Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emekliye zam açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Yılmaz, milyonlarca emeklinin beklediği ek zamla ilgili olarak, "Emeklileri enflasyona ezdirmeme prensibimizden uzaklaşmış değiliz ve tüm gayreti sarf ediyoruz." dedi. Yılmaz, yapılacak düzenlemede yılbaşı ve temmuz ayını birlikte değerledireceklerini söyledi. Kirada yüzde 25 zam sınırıyla ilgili değerlendirme yapan Yılmaz, enflasyon düşünce gerek kalmayacağı mesajını verdi. Yılmaz, kademeli emeklilik planına yönelik bir çalışma olmadığını kaydetti. NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen ve NTV Ekonomi Şefi Benel Yalçın konuya ilişkin ayrıntıları aktardı.