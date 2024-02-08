Ek protokol işçiye ne kazandırdı? Türk-İş Başkanı Ergün Atalay NTV'ye konuştu
Kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin mali ve sosyal haklarının belirlendiği, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü yenilendi. Ek protokolle işçilere, yüzde 13 ek zam yapılmış oldu. Bu da maaşlara ortalama 5 bin lira zam olarak yansıyacak. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, protokolün yenilenmesi ve kamu işçisine sağlanan maaş iyileştirme sürecini NTV'ye anlattı.
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