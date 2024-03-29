Emekliler dikkat! Bankalar güncelledi: Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı banka promosyonlarındaydı. Hafta başında kamu bankalarına başvuru yapanların paraları hesaplara yattı. Kimi emekliler ise promosyonu şimdilik 15 bin liraya kadar çıkan özel bankaların yapacakları yeni teklifleri bekliyor. Başvurular için şubeye gitmeye gerek yok. İşlemler e-Devlet, internet ve mobil bankacılıktan da yapılabiliyor. (Haber: Rojbin Hayrullahoğlu Kamera: Serkan Sevinç)
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