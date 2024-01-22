Gözler Merkez Bankası'na çevrildi: Yılın ilk faiz kararı ne olacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) yılın ilk toplantısını bu hafta gerçekleştirecek. Ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor. Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, NTV yayınında Duygu Gözde Arslan'ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
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