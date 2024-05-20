Gözler Ortadoğu'da: Piyasalar İran'daki kazayı nasıl fiyatlar?
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter enkazına ulaşıldı. İran Devlet Televizyonu enkazda yaşam belirtisi olmadığını duyurdu. Reisi ve beraberindeki heyet Azerbaycan'da katıldıkları baraj açılışından dönüyordu. Piyasalar, İran'ın bu konuyu bir saldırı olarak mı yoksa olası bir kaza olarak mı ele alacağını merak ediyor. Haber akışı takip ediliyor. Fon Yöneticisi Tufan Deriner, NTV yayınında Murat Caner'in konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
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