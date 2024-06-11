Kentsel dönüşümde yeni dönem: Bina tamamlama sigortası kapsamı genişletildi
Kentsel dönüşümün yavaş ilerleme nedenlerinden biri de hak sahipleri ile müteahhitler arasındaki güven sorunu. Önceki yıllarda binlerce kişi müteahhitlerin yarım bıraktığı binalar nedeniyle mağduriyet yaşadı. Yeni düzenleme bu sorunu ortadan kaldırıyor. "Bina tamamlama sigortası" ile müteahhitlerin yarım bıraktığı işleri sigorta şirketleri tamamlayacak. İşte ayrıntılar...
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