Kira uyuşmazlıklarında yeni dönem başladı: Arabuluculuk hakkında bilinmesi gerekenler
Gayrimenkul anlaşmazlıklarında bugün itibarıyla arabuluculuk dönemi başladı. Ev sahipleri de kiracılar da kira uyuşmazlıklarına mahkemeden önce arabulucularda çözüm arayacaklar. Peki başvurular nasıl ve nereye yapılacak? Süreç nasıl işleyecek? NTV ekibinden Özgür Yılmaz, Arabulucu ve Avukat Nuray Badur ile konuştu. (Kamera: Cüneyt Ali Horozal)
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