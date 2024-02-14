Merkez Bankası'ndan 5 öneri: Kiralar nasıl düşürülebilir?
Merkez Bankası, Enflasyon Raporu'nda konut fiyatları ve kiraların enflasyona gecikmeli etkide bulunduğunu belirterek, konut kiralarını düşürecek önerilerde bulundu. Raporda, kiralık konut arzının artırılması, sosyal konut uygulaması, hisseli kiracılık, konut sayısına göre kademeli vergilendirme gibi dikkat çeken başlıklar yer aldı. Bu öneriler hayata geçirilebilir mi? İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Ali Hepşen, NTV yayınında konuya ilişkin soruları yanıtladı.
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