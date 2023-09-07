OVP açıklandı: Kredi kartına yeni düzenleme mi geliyor?
Ekonomide 3 yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program'ın (OVP) ayrıntıları açıklandı. Programa göre, enflasyonun 2026'da tek haneye düşürülmesi hedefleniyor. Öte yandan öne çıkan tedbirlere bakıldığında, kredi kartı kullanımının tüketim talebini dengeleyecek şekilde yeniden düzenleneceği belirtiliyor. Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, NTV yayınında Duygu Gözde Arslan'ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
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