Prof. Dr. Cem Kılıç yanıtladı: Tamamlayıcı emeklilik nasıl olacak?
2024-2026 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. OVP'ye göre kıdem tazminatı sistemi "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi" (TES) adı altında yeniden kurulacak. OVP'ye göre, bu sistem 2024’ün son çeyreğinde hayata geçecek. Kıdem tazminatının yerini TES mi alıyor? TOBB ETÜ öğretim üyesi Porf. Dr. Cem Kılıç, NTV yayınında tüm bu soruların yanıtlarını anlattı.
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