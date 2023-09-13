Sektör temsilcileri değerlendirdi: Konut kredilerindeki sınırlamanın etkisi ne olur?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konut kredileri için verdiği sıkılaşma mesajının ardından gözler konut piyasasına çevrildi. Konut kredilerinde özel bankalar ve kamu bankaları arasındaki faiz makası daralıyor. Sektör temsilcileri ise, konutta kredi kullanımı zaten düşük olduğu için düzenlemelerin etkisinin sınırlı kalacağı görüşünde. İşte ayrıntılar...
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