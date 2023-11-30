TCMB Başkanı Erkan açıkladı: TL'ye geçiş zamanı geldi mi?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, TL'ye geçiş zamanının geldiğini belirterek, TL tasarruf araçlarına ve vadeli mevduata talebin arttığını kaydetti. Erkan, başta otomobil ve beyaz eşya olmak üzere fiyatlama davranışlarında bazı olumlu gelişmeler yaşandığına dikkat çekti. A1 Portföy Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Yüksel, NTV yayınında Duygu Gözde Arslan'ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
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