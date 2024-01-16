Yarıyıl tatili rezervasyonları arttı: İşte en çok tercih edilen rotalar
Milyonlarca öğrenci için yarıyıl tatili bu hafta sonu başlıyor. Birçok kişi tatil planı yapıyor. 4-5 günlük bir tatil için fiyatlar gidilen yere ve otele göre değişiyor. Özellikle kayak merkezlerine olan talep turizmcilerin yüzünü güldürse de birçok kişi fiyatları yüksek buluyor. (Haber: Sena Gürbıyık Kamera: Yasin Akpınar)
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