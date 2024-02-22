Yeni başkan liderliğinde ilk toplantı: Merkez Bankası faizde ne yapacak?
Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'na çevrilmiş durumda. Kurul yılın ikinci faiz kararını Fatih Karahan başkanlığında yapılacak olan toplantı sonrasında açıklayacak. Yapılan anketler sonucunda politika faizinin yüzde 45 seviyesinde sabit tutulması bekleniyor. BAÜ Finansal Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. İbrahim Ünalmış, NTV yayınında Duygu Gözde Arslan'ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.