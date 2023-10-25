Zeytinyağı fiyatı dünya gündeminde: Daha da pahalanacak mı?
Kötü hava koşulları ve kuraklık yüzünden fiyatı artan zeytinyağı, küresel bir sorun haline dönüyor. Akdeniz zeytinyağının en büyük alıcısı olan ABD'de metrik ton fiyatı 9 bin doları aştı. New York Times gazetesine göre, rekolte kaybından dolayı fiyatlar seneye 10 bin dolarlık tarihi zirveyi geçebilir. Peki hem Türkiye'de hem dünyada mahsul ne durumda? Fiyat artar mı, düşer mi? Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, NTV yayınında merak edilen soruları yanıtladı.
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