Amatör maçta futbolcu hakeme saldırdı: O anlar kamerada
Mersin'in Erdemli ilçesinde, Erdemli Limonspor-Mut İdmanyurdu Belediyespor arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören ve saha dışına çıkan Limonspor sporcusu Galip Gök, kramponlarla yan ve orta hakeme saldırdı. Olay anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olayın üzerine orta hakem maçı erteledi. Hakemler, karakola giderek futbolcudan şikayetçi oldu.
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