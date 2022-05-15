Dünyanın ilk elektrikli scooter şampiyonasında ter döktüler

Motor sporlarına bir yenisi daha eklendi. Dünyanın ilk elektrikli scooter şampiyonası İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlendi. Özel üretilmiş scooter’lar ile 100 km hıza ulaşılan yarışta zaman zaman kazalar da yaşandı. Yarışta birinciliği İsviçreli sporcu Matis Neyroud kazandı.

Haberler - Reuters 15.05.2022 - 15:13 | Son Güncelleme : 15.05.2022 - 15:17

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