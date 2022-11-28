Faslılar Dünya Kupası galibiyetini Esenyurt’ta böyle kutladı
Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında, Fas’ın Belçika’yı 2-0 yenmesi üzerine İstanbul Esenyurt’ta yaşayan Faslılar sokağa döküldü. Dünya Kupası’nda 24 yıl sonra gelen galibiyet, Esenyurt’taki Faslıları sevince boğdu. Fas uyruklu vatandaşlar, park ve meydanlarda bir araya gelerek galibiyeti kutladı. Ellerinde meşalelerle tezahürat yapan Faslıların sevinç gösterileri cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Fas, gruptaki son maçında 1 Aralık Perşembe günü Kanada ile karşılaşacak.