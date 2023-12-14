Hakem Halil Umut Meler'e saldırının raporu NTV'de
NTV, hakem Halil Umut Meler'in saldırıya uğradığı, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının saha komiseri raporuna ulaştı. Saha içinde yaşananlar kameralar tarafından görüntülenmişti. Raporda, olayların koridorda da devam ettiği ortaya çıkyı. Başkan Faruk Koca'nın koridorda "Buradan çıkamayacaklar." dediğine yer verildi. Ayrıntıları, NTV ekibinden Mustafa Berber aktardı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Saldırı
- Türkiye
- Ankaragücü
- Ntv
- Hakem