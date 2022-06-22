Yokluktan şampiyonluğa: Patlak topla ragbi, pet şişelerle rafting

Kastamonu'da bir ortaokul öğretmeni kız öğrencilere patlak topla ragbi oynamayı öğretti. Zamanla önemli şampiyonluklar elde ettiler. Şırnak'ta da birbirine bağladıkları pet şişelerle rafting yapan çocuklar da Türkiye Şampiyonluğuna uzandı.

Haberler - NTV 22.06.2022 - 06:05 | Son Güncelleme : 22.06.2022 - 06:26

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