Soğuk baklava nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? (Soğuk baklava tarifi)

MasterChef yarışmasının son bölümündeki tarifler arasında yer alan soğuk baklava, özellikle sıcak havalarda en çok tercih edilen şerbetli tatlı oldu.

Şerbetli tatlılara göre biraz daha hafif bir tatlı olan soğuk baklavanın tarifi merak konusu oldu.

SOĞUK BAKLAVA TARİFİ İÇİN MALZEMELER



Baklava için:



1 paket baklavalık yufka



300 gram ceviz içi (ince çekilmiş)



300 gram tereyağı



Şerbeti için:



2 su bardağı toz şeker



1 su bardağı su



3 su bardağı süt



1 paket vanilya (varsa 1 yemek kaşığı konsantre süt)



Üzeri için:



80 gram sütlü çikolata(1 tablet) (buzlukta beklesin)



1 yemek kaşığı süt tozu (kakaolu)



SOĞUK BAKLAVA NASIL YAPILIR?



Bir tavada tereyağını eritin. Yağ ılıdıktan sonra çok küçük bir kısmıyla tatlı tepsisini yağlayın.



Baklava hamurlarını üçerli olacak şekilde tepsiye dizin.



Her 3 katta bir araları yağlayın.



3 katta bir yağlanan yufkalara 15. katta fıstık serpin.



Arası ve üzeri için ayırdığınız bitter çikolata şeker ve fıstığı mikserden çok ince bir şekilde geçirin.



Mikserden geçirdiğiniz bu karışımı fıstığın üzerine serpin.



Tekrar 3 kat 3 kat şekilde yağlayarak 15 kat daha yufkaları serin.



Tekrar fıstık ve bitter çikolatalı karışımdan serpin.



Kalan yufkaların da üzerine üçer katta bir yağlayarak yerleştirin.



En son kalan yağ ile baklavanın üzerini yağlayın ve baklavayı dilimleyin.



Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.



Tatlı ılıdığında üzerine soğuk şerbeti gezdirin ve çikolatalı karışımı üzerine serpin.



SOĞUK BAKLAVA TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Kakaonun acılığını sevmiyorsanız kakaoya süt tozu ekleyebilir ya da kakaolu süt tozunu kakao yerine tercih edebilirsiniz.



Farklı bir alternatif olarak kakao ya da çikolatalı süt tozu kullanmak istemezseniz bitter çikolata ya da sütlü çikolata rendesi ile üzerini tamamen kaplayacak şekilde yapabilirsiniz.



Şerbeti hazırlarken su koymak istemezseniz 1 bardak yani 1 litreden de hazırlayabilirsiniz.



Tereyağını eritirken üzerindeki köpükleri almalısınız. Bu işlem tatlının üzerindeki tereyağının yanmasını engelleyecektir.



Baklavayı yaparken her katı yağlamanız baklavanızın kabarmasını sağlayacak ve daha çıtır çıtır olmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda daha da lezzetlendirecektir.

İYİ BAKLAVA NASIL ANLAŞILIR?