Ömer dizisinde Tuna her şeyi öğrendi! "Gamze-Ömer aşkına büyük darbe"

HALUK, GAMZE'YE SALDIRDI

Gamze'nin üzerine giden ve onun boğazına saldıran Haluk ise onu kimseye yar etmeyeceğini söyledi. Ömer'den boşanmasını isteyen Haluk, bunu yaparsa Tuna'yı ona bırakacağını ve icrayı kaldıracağını belirtti.



Taci sayesinde yeni bir iş bulan ve Gamze'yi görmek için bankaya giden Ömer, yalan söylediğini anlayınca onu aradı.