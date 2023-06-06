Ömer dizisinde Tuna her şeyi öğrendi! "Gamze-Ömer aşkına büyük darbe"

Başrollerini Barış Falay, Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı "Ömer" dizisinin 20. bölümü, 5 Haziran akşamı izleyiciyle buluştu. Haluk'un ortaya çıkmasıyla tansiyon yükselirken, Tuna'nın her şeyi öğrenmesi büyük aşka darbe vurdu.
Ömer son bölümde; Reşat Ademoğlu'nun kapısına dayanan Haluk, Ömer'i küçük görünce ortam gerildi. İkili arasında tansiyon yükselirken Haluk, "Oğlumu senden alacağım Gamze. Sen boşanırken bana söz vermedin mi? 'Başka kimseyle evlenmeyeceğim' diye. Ben o yüzden boşanmayı kabul ettim" dedi.
Bu sözlere sessiz kalan Gamze, ondan gitmesini istedi. Öfkeden deliye dönen Haluk, avukatına yüklü bir miktar borcu Gamze'nin üzerine yıkması için talimat verirken Fatma Hanım'a gitti.
Fatma, Nuran ve Sadık'a bu evliliğe izin verdikleri için kızan Haluk, onları da tehdit etti. Haluk'u çağırdığına pişman olan Fatma, fenalaşırken Nuran da kardeşini arayıp "Ömer'den boşansan mı acaba?" dedi.
Ömer, Gamze'nin Haluk'a verdiği söze takılırken Ademoğlu erkekleri de Ömer'e dul ve çocuklu bir kadınla evlendiği için kızdı. Annesini kıramayan Reşat, Ömer ile Gamze'nin bir gece daha orada kalmasına izin verdi.
İşte olan Nisa, Özgür şef ile molasında sohbet ederken Hakan onları gördü. Özgür'e saldıran Hakan, Nisa'yı alıp eve götürdü.
Gece gün doğana kadar sarılıp uyuyan Ömer ve Gamze, sabah nikah fotoğraflarına baktı. Ardından da okul çıkışı Tuna'ya evlendiklerini söyleme kararı aldı.
O sırada babasından sakladığı telefonu ortada bırakan Eda, Emine ile Yaman'ın sarıldığı videoyu Tahir'e gösterdi.
Öfkeden çılgına dönen Tahir, Nisa ile Hakan'a videoyu yolladı. Hakan ve Nisa, okula gidip Emine'yi alırken Yaman ve annesiyle karşılaştı. İkili arasında tansiyon yükselirken Hakan, Yaman'ı tehdit etti.
Eda'yı odaya kilitleyen Tahir ise ona başörtüsü ve ferace aldı. Bundan sonra okula gitmeyeceğini ve evden çıkmayacağını belirtti.
Sabah annesine yüzleşmeye giden Gamze ise gelen icra kağıdıyla şoke oldu. Haluk'a bunun hesabını sormaya giden Gamze, sinirden çılgına döndü.
Gamze'nin üzerine giden ve onun boğazına saldıran Haluk ise onu kimseye yar etmeyeceğini söyledi. Ömer'den boşanmasını isteyen Haluk, bunu yaparsa Tuna'yı ona bırakacağını ve icrayı kaldıracağını belirtti.
Taci sayesinde yeni bir iş bulan ve Gamze'yi görmek için bankaya giden Ömer, yalan söylediğini anlayınca onu aradı.
Hakan, Emine'ye okula gitmeyeceğini söylerken Yaman kapıya gelip "Ben okulu bırakacağım. Emine'yi okula yollayın" dedi. Yaman'a saldıran Hakan'ı Sadık zor tuttu.
Aynı anlarda Zerrin de Reşat Hoca'ya gitti. Reşat, aşevinde bir veda yemeği tertip etmek isteyen Zerrin'in teklifini düşüneceğini belirtti.
O an gelen Tahir, Zerrin gidince Yaman ile Emine'yi babasına anlattı. Eda'dan da bahseden Tahir, onu kapatacağını ve okuldan alacağını söyledi. Reşat Hoca ise bu duruma şiddetle karşı çıktı.
Haberi alır almaz Gamze'nin yanına giden Ömer, Haluk'un ona zarar verdiğini görence kahroldu. Gamze'nin her şeyi tek başına halletmeye çalışmasına bozulduğunu anlatan Ömer, Gamze'yi sakinleştirdi.
O sırada soluğu Tuna'nın yanında alan Haluk, oğluna sarıldı. Annesinin ona yaklaşmasını istemediğini belirten Haluk, Tuna'ya "Annen seni görmemi hiç istemiyor. Çünkü o evlenmiş oğlum, evlendiği adam Ömer" dedi.
Tuna duyduklarıyla şoke olurken Haluk, "Hadi gidelim buradan. Sana çok güzel bir oda hazırladım" dedi.
Babasının arabasına binen Tuna; onunla giderken okula ulaşan Gamze ve Ömer şoke oldu.
O sırada annesini arayan Tuna, babasının yanında olduğunu ve Ömer'le evlenip evlenmediğini sordu.
Gamze, evlendiğini söyleyince Tuna, annesine "Babam doğru söylemiş demek ki sen beni hiç kandırmazdın. Gelme buraya, babamla kalacağım. İstemiyorum seni artık" dedi.
Gamze ile Ömer'in başına gelenler ve Haluk'un yaptıkları sosyal medyada gündem oldu.
"Asıl sorun çıkaran Tuna oldu"
"Ömer ile Gamze ayrılığa gidiyor"
"Gamze için mücadele dolu günler başlıyor"
"Gamze galiba Ömer'i suçlayacak"
"Ömer'in gençliği ve heyecanı herkesin hayatını değiştirdi"
"Gamze pişman olacak"
"Ömer-Gamze aşkına büyük darbe"
"Ayrılık çanları çalıyor"