Ömer dizisinin 23. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze boşanacak mı?

Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı, Star TV'nin sevilen dizisi Ömer 23. bölümüyle 18 Eylül Pazartesi günü ekranlarda olacak. Son bölüme Gamze'nin yokluğunda dağılan Ömer'in nihayet sevdiği kadınla kavuşması damga vurmuştu. İşte 23. bölümde yaşanacaklar...

Ömer dizisinin 23. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze boşanacak mı? - 1

Star TV'nin çok sevilen dizisi Ömer 11 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan 22. bölümüyle yaz tatili sonrası ekranlara geri döndü. Ömer yeni sezon ilk bölümde; kendini alkole veren Ömer'in Gamze ile kavuşması dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Ömer dizisinin 23. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze boşanacak mı? - 2

Tüm imkansızlıkların karşısına aşkı koyan hikayesiyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ömer dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacağı ise merak konusu oldu.

18 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek Ömer’in yeni bölümünün konusu şöyle; 

Ömer dizisinin 23. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze boşanacak mı? - 3

Gamze'yi hiç beklemediği bir anda karşısında bulan Ömer, yaşadığı acılardan onu sorumlu tutarak boşanmak istediğini söyler. 

Ömer dizisinin 23. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze boşanacak mı? - 4

Bu tepkiye şaşırıp kalan Gamze, Ömer'in ona neler yaşadığını hiç sormayışına çok içerler. Kendini yine Vicdan'ın yanında bulan Ömer, onu hem Tahir hem de Gamze ile karşı karşıya getirecek bir çatışmanın fitilini ateşlediğinin farkında değildir.

Ömer dizisinin 23. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze boşanacak mı? - 5

Yanında çalıştığı ailenin sorunlarının ortasında kalan Nisa, giderek kendisine daha bağımlı hale gelen evin hanımı Hülya'nın isteklerine karşı ne yapacağını bilemez.

Ömer dizisinin 23. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze boşanacak mı? - 6

Emine'yi bu hayatın içinden bir an önce kurtarmak isteyen Yaman ise daha hızlı para kazanmak için Emine'yi şüpheye düşürecek bazı yollara başvurur.

Ömer dizisinin 23. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze boşanacak mı? - 7

Gamze’nin dönüşünün Ömer üzerindeki etkisini gören Reşat oğlu için endişelenmeye devam ederken Gamze’nin borçları konusundaki yardım teklifini de reddeder.

Ömer dizisinin 23. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze boşanacak mı? - 8

Gamze, Ömer’e tüm başına gelenleri anlatmasına rağmen aralarındaki duvarları yıkmayı başaramaz. 

Ömer dizisinin 23. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze boşanacak mı? - 9

Kaçıp yine alkole sığınan Ömer'in kendine gelmesi gerektiğini düşünen Gamze'nin ona son bir sürprizi daha vardır.

Ömer dizisinin 23. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze boşanacak mı? - 10

Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.

ÖMER 23. BÖLÜM FRAGMANI

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