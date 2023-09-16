Ömer dizisinin 23. bölümünde neler olacak? Ömer ve Gamze boşanacak mı?
Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı, Star TV'nin sevilen dizisi Ömer 23. bölümüyle 18 Eylül Pazartesi günü ekranlarda olacak. Son bölüme Gamze'nin yokluğunda dağılan Ömer'in nihayet sevdiği kadınla kavuşması damga vurmuştu. İşte 23. bölümde yaşanacaklar...
Star TV'nin çok sevilen dizisi Ömer 11 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan 22. bölümüyle yaz tatili sonrası ekranlara geri döndü. Ömer yeni sezon ilk bölümde; kendini alkole veren Ömer'in Gamze ile kavuşması dikkat çekti.