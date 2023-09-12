Ömer 23. bölüm fragmanı: Boşanmak istiyorum Gamze
Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı, Star TV'nin pazartesi akşamları ekrana gelen dizisi Ömer'in 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni bölüm tanıtımına; Gamze'ye sitem eden Ömer'in boşanmak istemesi damga vurdu. "Ömer" yeni bölümüyle 18 Eylül Pazartesi akşamı Star'da...
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