Yalı Çapkını 43. bölümde neler olacak? Ferit baba olacağını öğreniyor

Yalı Çapkını, 26 Ekim Perşembe akşamı 42. bölümüyle ekranlara geldi. Diziye Seyran'ın Sultan'ı yakalaması ve Pelin'in 6 aylık hamile olarak geri dönmesi damga vurdu. Star TV'nin gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok beğenilen dizisi Yalı Çapkını, 43. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün detayları...

Yalı Çapkını 43. bölümde neler olacak? Ferit baba olacağını öğreniyor - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 43. bölümüyle ekranlara gelecek.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını 43. bölümde neler olacak? Ferit baba olacağını öğreniyor - 2

Bu akşam ekrana gelecek Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün konusu şöyle;

Pelin’in bebek sürprizi Ferit’i allak bullak eder ve kafası çok karışır. Kazım ise duyduklarından sonra küplere binmiştir ve Sultan’la hesaplaşmak için onun yalıya getirilmesini ister. 

Yalı Çapkını 43. bölümde neler olacak? Ferit baba olacağını öğreniyor - 3

Ferit de İfakat’ten Sultan’ı yalıya getirmesini ister. Tüm bu olanlarla baş edemeyen Ferit,  Abidin’i de alıp kendini dışarı atar. 

Yalı Çapkını 43. bölümde neler olacak? Ferit baba olacağını öğreniyor - 4

Gece beklenmedik gelişmeler yaşanırken, Seyran’a da en büyük destek Gülgün’den gelir.

Yalı Çapkını 43. bölümde neler olacak? Ferit baba olacağını öğreniyor - 5

Sultan’ın yaptıklarını öğrenen Halis Ağa da bunun hesabını İfakat’ten sorar. Sultan ile birebir hesaplaşan Kazım, duyduklarından sonra konuyu kapamaya karar verir. 

Yalı Çapkını 43. bölümde neler olacak? Ferit baba olacağını öğreniyor - 6

Bu esnada Kaya ile Suna beraber bir gün geçirir. Ferit, baba olacağı haberini sindirmeye çalışırken, Pelin’in kafasında yeni planlar vardır.

Yalı Çapkını 43. bölümde neler olacak? Ferit baba olacağını öğreniyor - 7

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya’nın başrolde olduğu dizide;  Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Öznur Serçeler, Taro Emir Tekin, İrem Altuğ, Hülya Duyar,  Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Selen Özbayrak gibi isimler de yer alıyor.

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay kaleme alıyor.

Yalı Çapkını 43. bölümde neler olacak? Ferit baba olacağını öğreniyor - 8

Yalı Çapkını yeni tanıtımda; Ferit'in baba olacağını kabullenmesi ve Seyran'ın Sultan ile konuşması dikkat çekti.

YALI ÇAPKINI 43. BÖLÜM FRAGMANI

Yalı Çapkını 43. bölümde neler olacak? Ferit baba olacağını öğreniyor - 9

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yalı Çapkını'nın 42. bölümünde Pelin'in 6 aylık hamile olduğunu Ferit'e söylemesi gündem oldu.

Yalı Çapkını 43. bölümde neler olacak? Ferit baba olacağını öğreniyor - 10

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