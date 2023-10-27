Yalı Çapkını 43. bölümde neler olacak? Ferit baba olacağını öğreniyor
Yalı Çapkını, 26 Ekim Perşembe akşamı 42. bölümüyle ekranlara geldi. Diziye Seyran'ın Sultan'ı yakalaması ve Pelin'in 6 aylık hamile olarak geri dönmesi damga vurdu. Star TV'nin gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok beğenilen dizisi Yalı Çapkını, 43. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün detayları...
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 43. bölümüyle ekranlara gelecek.