Yalı Çapkını 43. bölümde neler olacak? Ferit baba olacağını öğreniyor

Bu akşam ekrana gelecek Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün konusu şöyle;

Pelin’in bebek sürprizi Ferit’i allak bullak eder ve kafası çok karışır. Kazım ise duyduklarından sonra küplere binmiştir ve Sultan’la hesaplaşmak için onun yalıya getirilmesini ister.