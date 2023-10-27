Yalı Çapkını 43. bölüm fragmanı: Ben baba oluyorum

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisinin 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Yalı Çapkını yeni tanıtımda; Ferit'in baba olacağını kabullenmesi ve Syeran'ın Sultan ile konuşması dikkat çekti. Yalı Çapkını 43. bölümüyle 27 Ekim Cuma akşamı Star'da...

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