Yalı Çapkını 48. bölümde neler olacak? Seyran evi terk ediyor
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 24 Kasım akşamı yayınlanan 47. bölümünde; Pelin'in hamileliğini herkesin öğrenmesi ve Seyran'ın yıkılması damga vurdu. Yalı Çapkını, yeni bölümüyle yarın akşam ekranlara gelecek. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün detayları...
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını 48. bölümüyle ekranlara gelecek.