Yalı Çapkını 48. bölümde neler olacak? Seyran evi terk ediyor

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 24 Kasım akşamı yayınlanan 47. bölümünde; Pelin'in hamileliğini herkesin öğrenmesi ve Seyran'ın yıkılması damga vurdu. Yalı Çapkını, yeni bölümüyle yarın akşam ekranlara gelecek. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün detayları...

Yalı Çapkını 48. bölümde neler olacak? Seyran evi terk ediyor - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını 48. bölümüyle ekranlara gelecek.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını 48. bölümde neler olacak? Seyran evi terk ediyor - 2

1 Aralık Cuma akşamı ekrana gelecek Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün konusu şöyle;

Düğünde yaşananlardan sonra Seyran; içindekileri herkese dökerek yalıdan ayrılır. 

Yalı Çapkını 48. bölümde neler olacak? Seyran evi terk ediyor - 3

Ferit, onu durdurmaya ve geri döndürmeye çalışır ama çabası sonuçsuz kalır. Kazım ve Halis Ağa arasındaki gerilim tırmanırken; Nükhet; Şehmuz'un evinde ve planının işlemesinden dolayı çok mutludur.

Yalı Çapkını 48. bölümde neler olacak? Seyran evi terk ediyor - 4

Orhan ve Gülgün arasındaki ipler tamamen kopma noktasına gelir.

Yalı Çapkını 48. bölümde neler olacak? Seyran evi terk ediyor - 5

Halis Ağa; Kazımları yalıdan kovar ve Ferit'ten Seyran da kararını verip gitmişken çocuğuna sahip çıkmasını ister. 

Yalı Çapkını 48. bölümde neler olacak? Seyran evi terk ediyor - 6

Kaya'nın ise Suna'yı kaybetmeye niyeti yoktur ve onu kazanmak için harekete geçer. Suna ise radikal bir hamlede bulunur.

Yalı Çapkını 48. bölümde neler olacak? Seyran evi terk ediyor - 7

Seyran; okuluna sığınırken hem Ferit'i hem de tüm yaşadıklarını geride bırakmaya kararlıdır.

Yalı Çapkını 48. bölümde neler olacak? Seyran evi terk ediyor - 8

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya’nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Öznur Serçeler, Buse Buçe Kahraman, Taro Emir Tekin, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Selen Özbayrak gibi isimler de yer alıyor.

Yalı Çapkını 48. bölümde neler olacak? Seyran evi terk ediyor - 9

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay kaleme alıyor.

48 . BÖLÜM FRAGMANI

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