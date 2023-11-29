Yalı Çapkını 48. bölüm 2. fragmanı: Bir daha sana dönmeyeceğim Ferit
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 48. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni tanıtımında; Suna ve Kaya'nın intikam anlaşması ile Seyran'ın yalıdaki herkese hesap sorup gitmesi ve Ferit'e "Bu sefer sen kaybettin, bir daha sana dönmeyeceğim" demesi dikkat çekti. Yalı Çapkını 48. bölümüyle 1 Aralık Cuma akşamı Star'da...
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