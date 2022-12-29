Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Ferit Seyran'ı geri getiriyor

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını, 30 Aralık Cuma akşamı 15. bölümüyle ekranlara gelecek. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde Seyran'ın gidişine dayanamayan Ferit, Kazım'ın evine giderek Seyran'ı geri getirecek.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Ferit Seyran'ı geri getiriyor - 1

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 30 Aralık Cuma akşamı 15. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yeni bölüm konusu ise şöyle:

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Ferit Seyran'ı geri getiriyor - 2

FERİT SOLUĞU KAZIM'IN EVİNDE ALDI

Ferit, Seyran’ın gidişini hazmedemez ve karısını almak için Kazımlara gider. Kazım, Halis Ağa’nın söylediklerinden sonra Seyran’ı da alıp tüm ailesiyle Antep’e dönmekte kararlıdır. 

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Ferit Seyran'ı geri getiriyor - 3

FERİT'TEN YILBAŞI PLANI

Ancak Ferit, Seyran’ın gidişine izin vermez. Seyran’ı yanına alan Ferit’in aklında tüm aileyi birleştirecek bir yılbaşı planı vardır.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Ferit Seyran'ı geri getiriyor - 4

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Ferit Seyran'ı geri getiriyor - 5

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Ferit Seyran'ı geri getiriyor - 6

Yalı Çapkını 15. bölüm 2. fragmanı

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Ferit Seyran'ı geri getiriyor - 7

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde; Ferit'in kendisini bırakıp Pelin'in yanına gitmesine kırılan Seyran'ın, babasının kendisini götürme isteğine karşı çıkmaması damga vurdu.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Ferit Seyran'ı geri getiriyor - 8

Yalıya yemeğe gelen Kazım Seyran'a kendisiyle gidip gitmeyeceğini sordu. Ferit'in elini tutmasına izin vermeyen Seyran "Babamın kararına saygılıyım. Onun kararı benim kararımdır" diyerek eşyalarını toplamaya gitti.

Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Ferit Seyran'ı geri getiriyor - 9

Seyran'ı gitmemesi için ikna etmeye çalışan Ferit ise eşinden "Beni tanıyamamışsın. Beni babamla korkutmaya çalışıyorsun. Ben bu yaşıma kadar bir şekilde geldim. Yine yaşarım" cevabını aldı. Ardından babasının yanına giden Seyran, yalıya son kez bakarak kapıdan çıktı.

Seyran'ın gidişine sosyal medyadan yorum yağdı.

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