Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Ferit Seyran'ı geri getiriyor

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 30 Aralık Cuma akşamı 15. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nın yeni bölüm konusu ise şöyle:
Ferit, Seyran’ın gidişini hazmedemez ve karısını almak için Kazımlara gider. Kazım, Halis Ağa’nın söylediklerinden sonra Seyran’ı da alıp tüm ailesiyle Antep’e dönmekte kararlıdır.
Ancak Ferit, Seyran’ın gidişine izin vermez. Seyran’ı yanına alan Ferit’in aklında tüm aileyi birleştirecek bir yılbaşı planı vardır.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde; Ferit'in kendisini bırakıp Pelin'in yanına gitmesine kırılan Seyran'ın, babasının kendisini götürme isteğine karşı çıkmaması damga vurdu.
Yalıya yemeğe gelen Kazım Seyran'a kendisiyle gidip gitmeyeceğini sordu. Ferit'in elini tutmasına izin vermeyen Seyran "Babamın kararına saygılıyım. Onun kararı benim kararımdır" diyerek eşyalarını toplamaya gitti.
Seyran'ı gitmemesi için ikna etmeye çalışan Ferit ise eşinden "Beni tanıyamamışsın. Beni babamla korkutmaya çalışıyorsun. Ben bu yaşıma kadar bir şekilde geldim. Yine yaşarım" cevabını aldı. Ardından babasının yanına giden Seyran, yalıya son kez bakarak kapıdan çıktı.
Seyran'ın gidişine sosyal medyadan yorum yağdı.