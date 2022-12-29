Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Ferit Seyran'ı geri getiriyor

Seyran'ı gitmemesi için ikna etmeye çalışan Ferit ise eşinden "Beni tanıyamamışsın. Beni babamla korkutmaya çalışıyorsun. Ben bu yaşıma kadar bir şekilde geldim. Yine yaşarım" cevabını aldı. Ardından babasının yanına giden Seyran, yalıya son kez bakarak kapıdan çıktı.

Seyran'ın gidişine sosyal medyadan yorum yağdı.