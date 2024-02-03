Yalı Çapkını'nda Ferit ve Seyran'a Serter şoku! "Pelin'in yalanı ortaya çıktı"

Cuma akşamları Star ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını'nın 2 Şubat'taki 56. bölümüne; Serter'in geri dönüşü ve Pelin'in bebeğinin babasının Ferit değil de Serter olma ihtimali damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar...

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Seyran'a Serter şoku! "Pelin'in yalanı ortaya çıktı" - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın 56. bölümünde; Pelin'in bebeği ile ilgili ikilemin ortaya çıkması ve bunu Ferit ile Seyran'ın duyması dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Seyran'a Serter şoku! "Pelin'in yalanı ortaya çıktı" - 2

FERİT'TEN SEYRAN'A SİTEM

Yalı Çapkını son bölümde; tutuklanan Orhan'ın ardından perişan olan Ferit, "Sen bunu neden yaptın? Sana ne yaptıysam ben yaptım. Neden aileme bunu yapıyorsun?" diye isyan etti.

Babasının neredeyse öldüğünü söyleyen Seyran, "Sen olmasan benim babam ölebilirdi" dedi.

Bunun üzerine Ferit de Kazım'ı kendi kurtardığını söyleyip "Şimdi benim babam hapisaneye gidiyor. Yapamaz o orada. Başına bir şey gelince mi rahatlayacaksın?" dedi.

Ferit, adalete güvendiği için ondan özür dilemeyeceğini söyleyen Seyran'a "Senin baban yaptıklarının bedelini ödedi mi?" derken polisler ifadesini almak üzere götürüldü.

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Seyran'a Serter şoku! "Pelin'in yalanı ortaya çıktı" - 3

İfakat'ın yardım etmesi için kendisine yalvarmasına aldırmayan Halis Korhan ise Orhan'a ceza keseceğini söyleyerek oğlunun yanına gitti.

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Seyran'a Serter şoku! "Pelin'in yalanı ortaya çıktı" - 4

PELİN'İN SERTER KORKUSU

O sırada Serter de İstanbul'a döndü ve Pelin'i aradı. Aldığı telefonla bir hayli gerilen Pelin, Pırıl'a "Bizim Ferit'le ayrı olduğumuz dönemde başka biriyle olabilir miyim diye denedim ama yapamadım" dedi.

Pırıl, "Bebeğin babası kim?" diye Pelin'e ısrarla sorarken; Pelin sinir krizi geçirip onu odadan kovdu.

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Seyran'a Serter şoku! "Pelin'in yalanı ortaya çıktı" - 5

HALİS AĞA'DAN ORHAN'A: SENİ KUCAĞIMA VERDİKLERİ GÜNE LANET OLSUN

Aynı anlarda Orhan için karakola giden Halis Ağa, elinden bir şey gelmeyeceğini öğrendi. Ferit ile Orhan ile görüşen Halis Korhan, oğlunun eve gitmek istemesine "Seni kucağıma verdikleri güne lanet olsun. Keşke ağabeyin yerine sen ölseydin de bu günleri görmeseydim. Senin suçluluğun ya da suçsuzluğunu adalet belirleyecek. Soyadın Korhan diye burdan elini kolunu sallayarak çıkabileceğini mi sanıyorsun?" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Seyran'a Serter şoku! "Pelin'in yalanı ortaya çıktı" - 6

Babasının gitmesine engel olmaya çalışan Orhan ona yalvarırken Ferit üzüldü. Babasının götürülmesine engel olmaya çalışan Ferit'i dedesi yalıya götürdü.

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Seyran'a Serter şoku! "Pelin'in yalanı ortaya çıktı" - 7

ZERRİN'DEN PELİN'E TEPKİ

O anlarda Kaya ile yalıya gelen Suna'ya saldıran İfakat, ikisini de kovdu. Kaya, ona karşı çıkarken; Serter'in "Kapıdayım, konuşacağız" mesajıyla fenalaşan Pelin bayıldı.

Apar topar hastaneye kaldırılan Pelin'in yanına giden Zerrin ise Serter'in geldiğini ve kızının onunla birlikte olduğunu duyunca çılgına döndü.

Pelin'e tokat atan Zerrin, "Ya bebek Serter'den çıkarsa?" diye sorarken Ferit odaya girdi.

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Seyran'a Serter şoku! "Pelin'in yalanı ortaya çıktı" - 8

GÜLGÜN GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ

Pelin'le kavga ettikleri için Pırıl ile Zerrin'e kızan Ferit, Pelin'e kendisi için çok özel olduğunu söyleyip ondan da bebekten de özür diledi.

O sırada Ece ile Orhan'ın evinde kaldığını konuşan Gülgün, Sacide'nin kendisini dinlediğini anlayınca ona saldırdı.

İfakat'a rapor veren Sacide, Gülgün'den korkup "Oğlunuzun evlenme sebebi benim. Pelin onu gelin olarak almanız için bana bir kız buldurdu ve Ferit'in odasına sokturdu" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Seyran'a Serter şoku! "Pelin'in yalanı ortaya çıktı" - 9

Orhan'ı kurtarmak için Halis Ağa'ya yalvaran İfakat başarılı olamayınca Ferit'e gidip "Seyran'ı ikna et, şikayetlerini geri alsınlar" diye akıl verdi.

Zerrin'in ısrarlarına "Ben oğlumun babasının Ferit olduğunu hissediyorum" diye cevap veren Pelin, bebeğin Serter'den olma ihtimalini duymaya bile dayanamadı.

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Seyran'a Serter şoku! "Pelin'in yalanı ortaya çıktı" - 10

FERİT, SEYRAN'A YALVARDI

Ne yapacağını bilemeyen ve babasının sözleri kulağından çıkmayan Ferit, gözyaşlarıyla Seyran'ı aradı ve onunla görüşmek istedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Seyran'a Serter şoku! "Pelin'in yalanı ortaya çıktı" - 11

NÜKHET'İN HASTALIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şehmuz ile Nükhet'i huzuruna çağıran Halis ise "Artık Orhan diye bir oğlum yok, benim yaşayan tek çocuğum sensin. Hastalığın ilerlemeden eve dönmeni istiyorum" deyince Nükhet'in hastalığı ortaya çıktı.

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Seyran'a Serter şoku! "Pelin'in yalanı ortaya çıktı" - 12

Seyran'la buluşup ona babasına bir şey olmasından korktuğunu söyleyen Ferit, ona sarıldı. Ferit'i öyle görüp dayanamayan Seyran da deneyeceğine dair söz verip gitti.

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Seyran'a Serter şoku! "Pelin'in yalanı ortaya çıktı" - 13

GÜLGÜN, PELİN'E HESAP SORDU

Akşam yalıya gelen Gülgün ise Pelin'e gidip Sacide'yi ve olanları öğrendiğini söyledi. Gülgün, bunu Ferit'e söyleyeceğini ifade edince Pelin intihar etmekle onu tehdit etti.

Oğluna bir şey söyleyemeyen Gülgün odasından birkaç parça alacağını ifade ederken Ferit de babasını görmeye gitti. Orhan'ın Halis Ağa'yı beklediğini duyup umudunu yitirdiğini gören Ferit, kendisini dedesinin yolladığını söyledi.

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Seyran'a Serter şoku! "Pelin'in yalanı ortaya çıktı" - 14

Kazım ile konuşan ve şikayetini geri çekmesini söyleyen Seyran başarılı olamadı. Ardından Seyran'ın "Babamı ikna edemedim" telefonuyla soluğu hastanede alan Ferit, Kazım'ın ilaç aldığını ve uyuduğunu öğrenince Abidin ile birlikte arabada bekledi.

Dayanamayıp onlara kahve götüren Seyran ise Abidin'le dertleşti. "Birbirinize yardım edin" diyen Abidin, Ferit'in dedesinden çok babasına düşkün olduğunu ifade etti.

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Seyran'a Serter şoku! "Pelin'in yalanı ortaya çıktı" - 15

KAZIM'DAN SEYRAN'A ŞART

Ertesi sabah Pelin'in telefonuyla uyanan Ferit, Kazım ile konuşmaya gitti. İlk günden beri kendisini hor gördüklerini söyleyen Kazım, kızını da çok üzdüklerini ifade etti. Ferit diz çöküp yalvarsa da kabul etmeyen Kazım, "Kızımdan uzak dur, var git yoluna" dedi.

Odadan çıkan Ferit'in ağladığını gören Seyran ise her şeyi halledeceğini söyledi. Ancak ona inanmayan Ferit, arkasını dönüp gitti.

Seyran'ı çağıran Kazım, ikisinin görüşüp görüşmediğini sordu. Ardından kızına evine dönmesini istediğini söyleyen Kazım Ağa, "Aile olacağız, artık şiddet middet yok. Bir daha Ferit ile görüşmeyeceksin, onu kafandan atacaksın. Bana da bunu ispat edeceksin" dedi.

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Seyran'a Serter şoku! "Pelin'in yalanı ortaya çıktı" - 16

SERTER İLE PELİN KARŞI KARŞIYA

Ferit ile buluşmaya hazırlanan Pelin ise Serter'in buluşma isteği ve "Bana hesap vereceksin yoksa kork benden" demesiyle çılgına döndü. Pelin'i adım adım takip eden Serter ise adamlarına onu uygun bir yerde alacaklarını emretti.

Seyran da hastaneden çıkan Ferit'i durduramayınca onun peşine takıldı.

Ferit ile buluşacağı alışveriş merkezinde Pelin'in karşısına dikilen Serter, 5 dakika konuşmak istediğini ifade etti.

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Seyran'a Serter şoku! "Pelin'in yalanı ortaya çıktı" - 17

FERİT'E BEBEK SÜRPRİZİ

Ardından Pelin'e onunla birlikte olduğunu ve bebeğin kendisinden olabileceğini ifade eden Serter, bir test yaptırmak istedi. Serter bunu kabul etmeyen Pelin'i zorla götürmeye çalışırken Ferit geldi.

Birkaç adama saldıran Ferit, "Serter mi o?" diye sorunca Pırıl da "Çocuğun kendisinden olduğunu düşünüyor. Lütfen yardım et" dedi. Bunu duyan Ferit ve Seyran ise şoke oldu.

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Seyran'a Serter şoku! "Pelin'in yalanı ortaya çıktı" - 18

Serter'in dönüşü ve Pelin'in bebeğiyle ilgili gizemin ortaya çıkmasına sosyal medyadan yorum yağdı.

"Ve gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar"
"Ah Ferit bir kere bile sorgulamadın Pelin'i"
"Yavaş yavaş aydınlanacaksın Ferit"
"Bebeği için alışverişe gitmek için plan yapan Ferit’e bebeğin Serter’den olması şoku"
"Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar Pelin"
"Pelin'in yalanı ortaya çıktı"
DAHA FAZLA GÖSTER