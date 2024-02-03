Yalı Çapkını'nda Ferit ve Seyran'a Serter şoku! "Pelin'in yalanı ortaya çıktı"
Cuma akşamları Star ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını'nın 2 Şubat'taki 56. bölümüne; Serter'in geri dönüşü ve Pelin'in bebeğinin babasının Ferit değil de Serter olma ihtimali damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar...
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın 56. bölümünde; Pelin'in bebeği ile ilgili ikilemin ortaya çıkması ve bunu Ferit ile Seyran'ın duyması dikkat çekti.