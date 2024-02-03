Yalı Çapkını'nda Ferit ve Seyran'a Serter şoku! "Pelin'in yalanı ortaya çıktı"

PELİN'İN SERTER KORKUSU

O sırada Serter de İstanbul'a döndü ve Pelin'i aradı. Aldığı telefonla bir hayli gerilen Pelin, Pırıl'a "Bizim Ferit'le ayrı olduğumuz dönemde başka biriyle olabilir miyim diye denedim ama yapamadım" dedi.

Pırıl, "Bebeğin babası kim?" diye Pelin'e ısrarla sorarken; Pelin sinir krizi geçirip onu odadan kovdu.