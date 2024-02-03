Yalı Çapkını 57. bölüm fragmanı: Serter ile Halis Korhan karşı karşıya
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 57. bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını"nın yeni tanıtımda; Pelin ve bebeğin peşini bırakmayan Serter'in durumu Şehmuz'a bildirip ardından Halis Korhan ile karşı karşıya gelmesi dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 9 Şubat akşamı Star'da...
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