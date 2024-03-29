Yan Oda'nın 4. bölümünde neler yaşanacak?

Başrollerinde Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesal'ın yer aldığı "Yan Oda" dizisinin yeni bölümü yarın akşam Star'da. Peki 4. bölümde neler yaşancak? İşte Yan Oda'nın 4. bölüm konusu ve bölüm fotoğrafları...

Yan Oda'nın 4. bölümünde neler yaşanacak? - 1

Başrollerinde Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesal'ın yer aldığı "Yan Oda"nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Dizinin yapımını OGM Pictures üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı oturuyor.

N-LIFE HABERLERİ

Yan Oda'nın 4. bölümünde neler yaşanacak? - 2

Star’ın yeni dizisi Yan Oda 4. Bölümü ile 30 Mart Cumartesi akşamı Star’da ekranlar gelecek.

Yan Oda'nın 4. bölümünde neler yaşanacak? - 3

30 Mart Cumartesi akşamı ekrana gelecek Yan Oda’nın yeni bölümünün konusu şöyle;

Nurcihan'ın Taylan'ı ayartmaya çalışmakla suçladığı Şelale büyük bir hüzün ve şok yaşarken, torununun böyle suçlanmasına çok öfkelenen Cevale duruma müdahale eder.

Yan Oda'nın 4. bölümünde neler yaşanacak? - 4

Taylan, durumun öyle olmadığını anlatmaya çalışırken, Fikret'in Şelale'ye destek vermesi Nurcihan'ı hayal kırıklığına uğratır.

Yan Oda'nın 4. bölümünde neler yaşanacak? - 5

Meseleden rahatsız olan Sevgi, Şelale'yi Taylan'dan uzak durması konusunda uyarır. Taylan özür dilese de Şelale ona öfkelidir.

Yan Oda'nın 4. bölümünde neler yaşanacak? - 6

Fikret'in ise Sevgi'ye dair duyduğu şüpheler henüz sonlanmamıştır. Sevgi'nin huzurunu bozmak isteyen Nurcihan, devreye Sümer'i sokar. Şelale ve Taylan, ev halkının gözünde kendilerini temize çıkarabilmek için durumu kurtaracak bir adım atarlar.

Yan Oda'nın 4. bölümünde neler yaşanacak? - 7

Aralarındaki çatışmalar sürse de birbirlerinin çekimine kapılan ikili, daha yakın olabilmek için bir plan düşünürler. Güven konusunda sorun yaşayan Fikret ise onu çok zorlayan bir gelişmeyle karşı karşıyadır.

Yan Oda'nın 4. bölümünde neler yaşanacak? - 8

Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği dizinin kadrosunda; Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Derya Karadaş, Bülent Polat, Nezaket Erden, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş ve Melek Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yan Oda, 30 Mart Cumartesi 20.00’de Star’da.

Yan Oda'nın 4. bölümünde neler yaşanacak? - 9

YAN ODA 4. BÖLÜM FRAGMANI

Yan Oda'nın 4. bölümünde neler yaşanacak? - 10

Yan Oda yeni tanıtımda; Fikret'in Sevgi'ye "Bu evlilik zaten yıkılmaya mahkum" demesi ve Taylan'ın Simten'i terk etmesi dikkat çekti.

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