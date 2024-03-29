Yan Oda'nın 4. bölümünde neler yaşanacak?
Başrollerinde Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesal'ın yer aldığı "Yan Oda" dizisinin yeni bölümü yarın akşam Star'da. Peki 4. bölümde neler yaşancak? İşte Yan Oda'nın 4. bölüm konusu ve bölüm fotoğrafları...
Başrollerinde Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesal'ın yer aldığı "Yan Oda"nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
Dizinin yapımını OGM Pictures üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı oturuyor.