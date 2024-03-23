Yan Oda 4. bölüm fragmanı: Bu evlilik zaten yıkılmaya mahkum Sevgi

Star TV'de cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Yan Oda'nın 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesalın paylaştığı Yan Oda yeni tanıtımda; Fikret'in Sevgi'ye "Bu evlilik zaten yıkılmaya mahkum" demesi ve Taylan'ın Simten'i terk etmesi dikkat çekti. Yan Oda yeni bölümüyle 30 Mart Cumartesi akşamı Star'da...

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