Pasaportsuz gidilen ülkeler (Sadece kimlikle seyahat edebileceğiniz ülkeler)

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Türkiye'den Bosna Hersek'e, Bosna Hersek'ten Türkiye'ye ile kimlik kartı ile seyahat edilebilecek.
Türkiye'den Bosna Hersek'e, Bosna Hersek'ten Türkiye'ye ile kimlik kartı ile seyahat edilebilecek.
1 yıl vizesiz.
Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.
90 gün vizesiz.
Moldova'ya kimlikle seyahat dönemi başladı. Artık pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de ülkeye giriş yapabilirsiniz.
30 gün vizesiz.
Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.
Pasaportunuzda KKTC'ye giriş-çıkış damgası varsa Yunanistan'a gidemiyorsunuz.
90 gün vizesiz.
Pasaporta ihtiyaç duymadan yeni tip kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.
Azerbaycan ve Türkiye arasında kimlikle seyahat 1 Nisan 2021'de başladı.