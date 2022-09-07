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Pasaportsuz gidilen ülkeler (Sadece kimlikle seyahat edebileceğiniz ülkeler)

Haberler - ntv.com.tr |

Hiç pasaport, vize derdiyle uğraşmadan tatile çıkmaya ne dersiniz? Sadece kimliğinizle gidebileceğiniz ülkelere bir yenisi daha eklendi. İşte sadece bavulunuz ve kimliğinizle gezebileceğiniz ülkeler...

Pasaportsuz gidilen ülkeler (Sadece kimlikle seyahat edebileceğiniz ülkeler) - 1

Sırbistan

Türkiye'den Bosna Hersek'e, Bosna Hersek'ten Türkiye'ye ile kimlik kartı ile seyahat edilebilecek.

Pasaportsuz gidilen ülkeler (Sadece kimlikle seyahat edebileceğiniz ülkeler) - 2

Bosna Hersek

Türkiye'den Bosna Hersek'e, Bosna Hersek'ten Türkiye'ye ile kimlik kartı ile seyahat edilebilecek.

KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN HAZİNE: BOSNA HERSEK

Pasaportsuz gidilen ülkeler (Sadece kimlikle seyahat edebileceğiniz ülkeler) - 3

Gürcistan

1 yıl vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz. 

ESKİNİN BÜYÜSÜ TİFLİS'TE GEZİLECEK YERLER

Pasaportsuz gidilen ülkeler (Sadece kimlikle seyahat edebileceğiniz ülkeler) - 4

Moldova

90 gün vizesiz.

'ya kimlikle seyahat dönemi başladı. Artık pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de ülkeye giriş yapabilirsiniz.

MOLDOVA'DA GEZİLECEK YERLER

Pasaportsuz gidilen ülkeler (Sadece kimlikle seyahat edebileceğiniz ülkeler) - 5

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)

30 gün vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.

Pasaportunuzda KKTC'ye giriş-çıkış damgası varsa Yunanistan'a gidemiyorsunuz.

AKDENİZ'İN İNCİSİ KUZEY KIBRIS'TA GEZİLECEK YERLER

Pasaportsuz gidilen ülkeler (Sadece kimlikle seyahat edebileceğiniz ülkeler) - 6

Azerbaycan

90 gün vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan yeni tip kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz. 

Azerbaycan ve Türkiye arasında kimlikle seyahat 1 Nisan 2021'de başladı.

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