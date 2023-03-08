Avatar: Suyun Yolu dijitale geliyor

Oyuncu kadrosunda Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet gibi isimleri yer aldığı 'Avatar: Suyun Yolu' filmi, 'En iyi görüntü', 'En iyi görsel efektler', 'En iyi prodüksiyon tasarımı' ve 'En iyi ses' dahil olmak üzere 4 dalda Oscar'a aday oldu.