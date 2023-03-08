Avatar: Suyun Yolu dijitale geliyor

2009 yılında vizyona giren ve ‘dünyanın en çok hasılat yapan filmi’ unvanına sahip olan Avatar'ın uzun süredir beklenen devam filmi 'Avatar: Suyun Yolu', 13 yıl aradan sonra görsel efektleriyle hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam not aldı.
Yönetmen koltuğunda James Cameron’ın oturduğu film, tüm zamanların en çok hasılat yapan 3. filmi oldu.
28 Mart 2023 tarihinde dijital olarak yayınlanacak olan 'Avatar: Suyun Yolu', birçok dijital platformda yer alacak.
'Avatar: Suyun Yolu' dijital platformda, "The Way of Water", Pandora dünyasını ve filmin benzersiz yapım sürecini keşfeden üç saatten fazla ekstra içerikle gelecek.
Oyuncu kadrosunda Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet gibi isimleri yer aldığı 'Avatar: Suyun Yolu' filmi, 'En iyi görüntü', 'En iyi görsel efektler', 'En iyi prodüksiyon tasarımı' ve 'En iyi ses' dahil olmak üzere 4 dalda Oscar'a aday oldu.
Öte yandan ünlü yönetmen James Cameron, filmin görsel efektleri üzerine konuşmuştu. Londra’daki dünya prömiyerinde eleştirmenlerden ‘tam not’ almayı başaran filmin görsel efektlerinin serinin hayranlarını büyüleyeceğini belirten Cameron, süper kahraman filmleriyle ilgili iddialı yorumlarda bulunmuştu.
Ünlü yönetmen, görsel teknikler söz konusu olduğunda Marvel’ın "yanlarına bile yaklaşamadığını" söylemişti.
ComicBook.com'a konuk olan ünlü yönetmen, "Açıkçası, büyük çizgi roman filmleri sektörün hacmini artırıyor. Elbette teknikteki yükselen bu dalga herkesi bir araya getiriyor. Size daha kaliteli sanatçılar, daha fazla araç ve kodlar sağlıyor” ifadelerini kullanmıştı.