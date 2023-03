Avatar: Suyun Yolu dijitale geliyor

28 Mart 2023 tarihinde dijital olarak yayınlanacak olan 'Avatar: Suyun Yolu', birçok dijital platformda yer alacak.



'Avatar: Suyun Yolu' dijital platformda, "The Way of Water", Pandora dünyasını ve filmin benzersiz yapım sürecini keşfeden üç saatten fazla ekstra içerikle gelecek.