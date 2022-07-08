Karalama davasını kazanan Johnny Depp'in ilk film projesi belli oldu

YENİDEN JACK SPARROW OLACAK

Dailymail’in haberine göre Depp, 300 milyon dolarlık bir anlaşma ile seriye dönebilir. Depp’in Disney ile anlaşma eşiğinde olduğu ve yapım şirketinin oyuncuyla ilgilendiği ortaya çıktı.

Serinin yapımcısı Jerry Bruckheimer, oyuncunun altıncı filme dönüp dönmeyeceği ile ilgili “Şu anda değil” açıklaması yaptıktan sonra Depp’in seriye dönmeyeceğine kesin gözüyle bakılmıştı.