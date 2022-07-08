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Karalama davasını kazanan Johnny Depp'in ilk film projesi belli oldu

Haberler - ntv.com.tr | 08.07.2022 - 10:23

Amber Heard’e açtığı karalama davasından zaferle ayrılan Amerikalı oyuncu Johnny Depp’in yeni film projesi belli oldu.

Karalama davasını kazanan Johnny Depp'in ilk film projesi belli oldu - 1

Eski eşi  ile yaşadığı çalkantılı ilişkisi nedeniyle kariyerinde zor günler yaşayan , hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Karalama davasını kazanan Johnny Depp'in ilk film projesi belli oldu - 2

GERİ DÖNÜYOR

Karalama davası sürecinde Heardün iddialarının kariyerine zarar verdiğini ve Karayip Korsanları’ndaki rolünü bu nedenle kaybettiğini sık sık dile getiren oyuncu, yeni film projesiyle beyazperdeye dönüyor.

Karalama davasını kazanan Johnny Depp'in ilk film projesi belli oldu - 3

YENİ FİLMİ BELLİ OLDU

‘La Favorite’ adlı filmde rol alacak olan Depp, Fransız Kralı XV. Louis’yi canlandıracak.

Karalama davasını kazanan Johnny Depp'in ilk film projesi belli oldu - 4

DAVA SONRASI İLK PROJESİ

‘Polisse’ ve ‘Mon Roi’ gibi filmlerle bilinen Maiwenn Le Besco’nun yönetmen koltuğunda oturacağı film, Depp’in dava sonrası gelen ilk projesi olacak.

Karalama davasını kazanan Johnny Depp'in ilk film projesi belli oldu - 5

İLK FRANSIZ PROJESİ

2023 yılında vizyona girmesi beklenen film aynı zamanda oyuncunun ilk Fransız yapımı olacak.

Karalama davasını kazanan Johnny Depp'in ilk film projesi belli oldu - 6

YENİDEN JACK SPARROW OLACAK

Dailymail’in haberine göre Depp, 300 milyon dolarlık bir anlaşma ile seriye dönebilir. Depp’in Disney ile anlaşma eşiğinde olduğu ve yapım şirketinin oyuncuyla ilgilendiği ortaya çıktı.

Serinin yapımcısı Jerry Bruckheimer, oyuncunun altıncı filme dönüp dönmeyeceği ile ilgili “Şu anda değil” açıklaması yaptıktan sonra Depp’in seriye dönmeyeceğine kesin gözüyle bakılmıştı.

Karalama davasını kazanan Johnny Depp'in ilk film projesi belli oldu - 7

HAYRANLARI KAMPANYA BAŞLATTI

Oyuncunun seriye dönmesi için imza kampanyası başlatan hayranları, 500 bin kişinin imzasını toplamaya çalışmıştı. Kampanyaya yapılan yorumlar arasında “Johnny Depp’in yeri doldurulamaz” ve “Johnny Depp için adalet” gibi ifadeler bulunuyordu.

Karalama davasını kazanan Johnny Depp'in ilk film projesi belli oldu - 8

GERİ ADIM ATMIYOR

Eski eşi Johnny Depp’in kendisine açtığı iftira davasını kaybeden Amber Heard, avukatlarının hazırladığı 43 sayfalık önerge ile kararın çekilmesi için mahkemeye başvuruda bulunmuştu. New York Post’un haberine göre, önergede Depp’in sunduğu kanıtların, davayı sonlandırmak ve Heard’ü suçlu göstermek için yeterli olmadığı belirtildi.

Karalama davasını kazanan Johnny Depp'in ilk film projesi belli oldu - 9

JÜRİLER YASAL YOLLARDAN SEÇİLMEDİ

Mahkemeye sunulan belgelerde, Depp’in karalama davası esnasında yalnızca iddialar üzerinden ilerlediği ortaya kondu. Heard’ün avukatları aynı zamanda 15 kişi jüri üyesinin yasal yollardan seçilmediğini de iddia etti.

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