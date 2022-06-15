Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul: Ağabeyim sağlığında filmle ilgili bir cümle kurmadı

"DAVAMIZ YEREL MAHKEMEDE DEVAM EDİYOR"

Öte yandan, aile adına yaşanan süreçle ilgili yapılan yazılı basın açıklaması ise şöyle:

"Hiçbir şekilde iznimiz olmadan ve onayımız alınmadan çekilmekte olan merhum Neşet Ertaş’ın, vasiyeti de çiğnenerek, hayatının konu edileceği duyurulan sinema filminde, Neşet Ertaş’ın eserlerinin ve icralarının kullanılmasının önlenmesi için açtığımız davamızın reddedildiğine dair basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Davamız halen yerel mahkeme aşamasında devam etmektedir. Basına yansıyan İstinaf Mahkemesi kararı, sadece Sayın Yerel Mahkeme tarafından daha önce verilmiş olan bir tedbir kararının kaldırılmasına ilişkindir. Geçici nitelikteki tedbirin bu aşamada kaldırılmasına ilişkin verilen istinaf kararı nihai bir karar değildir. Buna rağmen, kararın bazı basın organlarına davanın esastan reddedildiği şeklinde yansıtılması davalıların başından bu yana devam eden yanıltıcı ve kötü niyetli tutumlarını meşrulaştırma çabalarından ibarettir. Ayrıca 'Neşet Ertaş’ın gerçek vasiyeti ortaya çıktı!' içeriğiyle yayınlanan haberlere konu olan video incelendiğinde, hiçbir şekilde film konusu geçmeyip, 15 seneden beri yazılmakta olan, kendisinin yayınlandığını görmeyi çok istediği ama vefatından sonra yayınlanan kitap hakkında konuştuğu ve buna hangi şartlarla müsaade ettiğini anlattığı görülecektir. Neşet Ertaş’ın ailesi ve mirasçıları olarak açtığımız haklı davamızın kabul edileceğine inanıyoruz. Yaradanımıza sığınıp, yüce Türk adaletine ve halkımıza güveniyoruz. Neşet Ertaş’ın mirasçıları: Nigâr Leyla Ertaş, Döne Ertaş, Hüseyin Ertaş, Canan İlhan."