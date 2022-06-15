Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul: Ağabeyim sağlığında filmle ilgili bir cümle kurmadı

Haberler - İHA - ntv.com.tr | 15.06.2022 - 15:25
Bozlak ustası Neşet Ertaş'ın Kırşehir'de yaşayan kız kardeşi Nadiye Ertuğrul, ağabeyinin vasiyeti ve film çekilmesine ilişkin izninin olduğuna dair yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Ertuğrul, "Ağabeyim Neşet Ertaş'ın film yapılması ile ilgili bir vasiyeti yok. Ağabeyimin videolarını izlesinler, hiçbir şekilde filmden bahsetmez. Videoları da ortada, ağabeyim sadece kitabı ve verdiği türküleri anlatıyor. Doğruyu söylesinler, yalan söylemesinler. Ağebeyimi bize de layık görmüyorlar. Oğlunun para peşinde olduğunu söylüyorlar. Bu doğru değil, şayet öyle olsaydı babası vefat edince film yapılmasına onay verirdi" dedi.
İzmir'de hayat mücadelesini yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kaybeden Neşet Ertaş'ın sağlığında son sözlerini çıkacak kitaba yazdırdığını aktaran Ertuğrul, "Ağabeyimin yakın arkadaşları da var. Ağabeyim adına yayınlanmış kitaplar da var. Ama ailenin onayı olmadığı için onlar da filme onay vermediler. O kitap yazarları da vasiyeti bilmelerinden kaynaklı filme onay vermediler" diye konuştu.
Öte yandan, aile adına yaşanan süreçle ilgili yapılan yazılı basın açıklaması ise şöyle:
"Hiçbir şekilde iznimiz olmadan ve onayımız alınmadan çekilmekte olan merhum Neşet Ertaş’ın, vasiyeti de çiğnenerek, hayatının konu edileceği duyurulan sinema filminde, Neşet Ertaş’ın eserlerinin ve icralarının kullanılmasının önlenmesi için açtığımız davamızın reddedildiğine dair basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Davamız halen yerel mahkeme aşamasında devam etmektedir. Basına yansıyan İstinaf Mahkemesi kararı, sadece Sayın Yerel Mahkeme tarafından daha önce verilmiş olan bir tedbir kararının kaldırılmasına ilişkindir. Geçici nitelikteki tedbirin bu aşamada kaldırılmasına ilişkin verilen istinaf kararı nihai bir karar değildir. Buna rağmen, kararın bazı basın organlarına davanın esastan reddedildiği şeklinde yansıtılması davalıların başından bu yana devam eden yanıltıcı ve kötü niyetli tutumlarını meşrulaştırma çabalarından ibarettir. Ayrıca 'Neşet Ertaş’ın gerçek vasiyeti ortaya çıktı!' içeriğiyle yayınlanan haberlere konu olan video incelendiğinde, hiçbir şekilde film konusu geçmeyip, 15 seneden beri yazılmakta olan, kendisinin yayınlandığını görmeyi çok istediği ama vefatından sonra yayınlanan kitap hakkında konuştuğu ve buna hangi şartlarla müsaade ettiğini anlattığı görülecektir. Neşet Ertaş’ın ailesi ve mirasçıları olarak açtığımız haklı davamızın kabul edileceğine inanıyoruz. Yaradanımıza sığınıp, yüce Türk adaletine ve halkımıza güveniyoruz. Neşet Ertaş’ın mirasçıları: Nigâr Leyla Ertaş, Döne Ertaş, Hüseyin Ertaş, Canan İlhan."
Neşet Ertaş’ın hayat hikayesini anlatan film, sanatçının ailesiyle, yapımcı Mustafa Uslu ve 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' kitabının yazarı Erol Parlak’ı karşı karşıya getirmişti. Aileden Döne Ertaş, Hüseyin Ertaş ve Niğar Leyla Ertaş ile Kalan Müzik, 27 Aralık’ta İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’ne başvurmuş ve Garip Bülbül Neşet Ertaş isimli sinema filmiyle ilgili ihtiyati tedbir kararı aldırmıştı. Ailesi Neşet Ertaş’ın yaşarken hayatını anlatan bir proje yapılmasını istemediğini belirtmişti.
Yapımcı Mustafa Uslu ise Neşet Ertaş’ın Erol Parlak’a hayatını yazması için izin verdiği röportajı ve aralarındaki güçlü bağı anlatan kayıtları mahkemeye sundu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi'nde görülen dava, yapım şirketi Dijital Sanatlar lehine sonuçlandı ve kararda, "Sansür sonucu doğuracak şekilde yasaklama yapılamaz" bilgisi yer aldı.
Mahkeme kararını verdi ve şu gerekçeyle ailenin talebini reddetti:
"Dosyada mevcut deliller göz önüne alındığında henüz ihtiyati tedbir talep edenlerin murislerinin hak sahibi olduğu eserlere ilişkin ihlal olduğunun ispatlanmadığı, yaklaşık ispat kuralı gereği henüz senaryosu dahi değerlendirilmeyen bir filmin sansür sonucu doğuracak şekilde yasaklanamayacağı, hükümle elde edilecek sonucun yargılama yapılmadan esası çözer şekilde tedbiren elde edilemeyeceği, kaldı ki filmde kullanılacak eserler belli olduğunda (kullanımın hak ihlali oluşturması halinde) tedbir konusunda yeniden başvuru ve değerlendirmenin yapılabileceği anlaşılmakla, istinaf taleplerinin kabulüyle ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmiştir."
Neşet Ertaş’ın ailesi, yazar Prof. Dr. Erol Parlak’ın 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' kitabının, babalarının isteği dışında yazıldığını iddia etmiş, kitapla aynı ismi taşıyan filmin çekimlerinin durdurulması yönünde mahkemeye başvurmuştu.
İstanbul 2. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2021/322 değişik iş sayılı kararı ile “… Muris Neşet Ertaş’ın hayatını konu alan Bir Garip Bülbül Neşet Ertaş ya da başka bir isimle sinema filmine konu edilmesine ve sinema filminde Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş’a ait talep edenlerin hak sahibi olduğu eser, icra ve bunları içeren yapımlar yönünden Dijital Sanatlar Yapımevi tarafından sinema filminde kullanılmak suretiyle (kitaptan uyarlama film de dahil olmak üzere) gerçekleşebilecek muhtemel tecavüzlerin önlenmesine, bu kapsamda filmin çekiminin kısmen çekilmiş ise tamamlanmasının kamuya sunulmasının, tanıtılmasının, çoğaltılmasının ve yayılmasının temsil ve gösteriminin, yayın ve dijital yollar ile umuma iletiminin tedbiren önlenmesine“ şeklinde karar verilmişti.
Tedbir kararına karşı yapılan müracaat neticesinde çıkan kararda, "16. Hukuk Dairesi’nin 2022/624E., 2022/952K. sayılı kararı ile bir filmin sansür sonucu doğuracak şekilde yasaklanamayacağı gerekçesi ile İstanbul 2. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2021/322 değişik iş sayılı ihtiyati tedbir kararı kesin olarak ortadan kaldırılmıştır" denildi.
Çıkan bu kararla birlikte filmin çekimi için çalışmalara yeniden başlandı.
Garip Bülbül: Neşet Ertaş filminden ilk tanıtım (Tıkla-İzle)