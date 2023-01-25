Tom Cruise'un Oscar'la imtihanı

Tom Cruise'u beyazperdede yeniden göreceğimiz en yakın tarihse 14 Temmuz 2023.



Görevimiz Tehlike 7 tüm dünyada aynı anda bu yazın ortasında vizyona girecek.



Bir görev başlayacak, bir başkası bitecek ama görünen o ki, enerjisinden ve yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmeyen Tom Cru ise ile 1980'lerde başlayan macera yepyeni filmler ve karakterlerle daha uzun yıllar devam edecek.