Tom Cruise'un Oscar'la imtihanı

Tom Cruise; Born on the Fourth of July (Doğum Günü Dört Temmuz) ile 1990'da, Jerry Maguire ile 1997'de, Magnolia ile 2000'de, tam üç kez Oscar'a aday oldu, her seferinde ödülü başkalarına kaptırdı.



Oynadığı filmlerle sinema tarihine geçen, dünyanın en popüler oyuncularından Tom Cruise'un, bugüne kadar Oscar'dan yana şansı hiç gülmedi.



Dün açıklanan 95. Oscar adaylarında Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Tom Cruise'un adını 23 yıl sonra yeniden Oscar'la yan yana getirdi.