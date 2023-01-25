Tom Cruise'un Oscar'la imtihanı

Tom Cruise; Born on the Fourth of July (Doğum Günü Dört Temmuz) ile 1990'da, Jerry Maguire ile 1997'de, Magnolia ile 2000'de, tam üç kez Oscar'a aday oldu, her seferinde ödülü başkalarına kaptırdı.
Oynadığı filmlerle sinema tarihine geçen, dünyanın en popüler oyuncularından Tom Cruise'un, bugüne kadar Oscar'dan yana şansı hiç gülmedi.
Dün açıklanan 95. Oscar adaylarında Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Tom Cruise'un adını 23 yıl sonra yeniden Oscar'la yan yana getirdi.
Curise'un hem oynadığı hem de yapımcılığını üstlendiği filmi 6 dalda ödüle aday gösterildi.
Cruise En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday olamadı ama Top Gun: Maverick, En İyi Film dahil En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Orijinal Şarkı, En İyi Görsel Efekt, En İyi Ses ve En İyi Kurgu dallarında adaylık kazandı.
Başarılı oyuncu yıllar içinde Oscar'ın tesellisini Altın Küre ödüllerinde buldu. Oscar alamadığı üç filmle Altın Küre ödülü kazandı.
80'li yıllardan itibaren Hollywood'un altın çocuğu olan Cruise, o günden bugüne hiç hız kesmeden birçok filmde rol aldı, yapımcılık da yaptı.
1981'de Endless Love ile giriş yaptığı Hollywood'da ilk büyük parlaması 1986 yılında Top Gun filmiyle oldu.
O yıllarda peş peşe oynadığı Color of Money (Paranın Rengi), Rain Man (Yağmur Adam) ve Born on the Fourth of july (Doğum Günü Dört Temmuz) filmleriyle bir dünya yıldızına dönüştü.
Henüz 34 yaşındayken, 1996 yılında Görevimiz Tehlike serisi başladı. Cruise 25 yılda altı tehlikeli göreve atıldı, Görevimiz Tehlike serisi tüm zamanların en yüksek gişe hasılatı yapan serilerinden oldu.
Beyazperdede günbegün ustalaşan yakışıklı oyuncu, bir yandan aksiyon ve macera filmlerinde rol alırken, bir yandan da Eyes Wide Shut gibi filmlerde farklı karakterlerle oyunculuğunun sınırlarını zorladı.
Tom Cruise'u beyazperdede yeniden göreceğimiz en yakın tarihse 14 Temmuz 2023.
Görevimiz Tehlike 7 tüm dünyada aynı anda bu yazın ortasında vizyona girecek.
Bir görev başlayacak, bir başkası bitecek ama görünen o ki, enerjisinden ve yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmeyen Tom Cru ise ile 1980'lerde başlayan macera yepyeni filmler ve karakterlerle daha uzun yıllar devam edecek.